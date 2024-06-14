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        Butik oteller ve pansiyon işletmecilerinden bayram için 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı

        KURBANBayramı'nda Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin tam kapasite dolması beklenirken, kent içindeki düşük geceleme ücretleriyle butik oteller ve pansiyonlar 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:00
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        Butik oteller ve pansiyon işletmecilerinden bayram için 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı
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        KURBANBayramı'nda Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin tam kapasite dolması beklenirken, kent içindeki düşük geceleme ücretleriyle butik oteller ve pansiyonlar 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, bayramda turistleri, butik otel ve pansiyonlara davet etti.

        Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Turizm sezonunun Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesiyle kente 2 milyon tatilci gelerek, nisan ayında hareketlilik oluşturdu. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil sistemde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler, Kurban Bayramı tatilinde de erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmak için harekete geçti. 9 günlük tatille birlikte kentte beklenen hareketlilik, 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarına büyük etki etti. Otellerin çoğunluğu neredeyse tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Kent merkezindeki butik oteller ve pansiyonlarda ise durum tam tersi oldu. Hem fiyat anlamında hem de doluluk anlamında 5 yıldızlı otellere göre alternatif olan küçük oteller, özellikle yerli turistin gelmesini bekliyor. Oda kahvaltı konseptiyle hizmet veren otellerde fiyatlar, otelin bulunduğu konuma göre değişmekle beraber kişi başı gecelik 750 ile 2 bin lira arasında değişiyor.

        'ŞU ANDA YÜZDE 60 ORANINDA DOLULUK'

        ANTOPD Başkanı Alp Özel, 5 yıldızlı otellerin o kadar da dolu olmadığını düşündüğünü söyledi. Antalya'da özellikle bayram ve benzeri özel günlerde hava yolunun ihtiyaca cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirten Özel, "Uçuş seferleri yetersiz kalıyor. Ek seferler düzenlenmeli. Antalya'da butik oteller ve pansiyonlarda yer var. Şu anda yüzde 60 oranında doluluk oranları. Bizleri tercih eden turistler anı biriktirir. Nasıl mı? Yemek için dışarı çıkar, alışveriş yapar, kentin güzelliklerini görebilir. Birileriyle tanışır. Daha aktif bir tatil dönemi yaşar" dedi.

        Kampanya yapamadıklarını, fiyatlarının zaten çok uygun olduğunu belirten Özel, "Kurban Bayramı'nda bizde yer var. Daha uygun fiyatla daha aktif tatil yapmak isteyen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız" diye konuştu. Tarihi Kaleiçi'nde butik otel işletmecisi Sedat Sabah da otelinde boş odaları olduğunu söyledi. Turizme katkı sağlamak adına 12 ay açık kaldıklarını, 5 yıldızlı oteller gibi yüksek geceleme ücretleri olmadığını ifade eden Sabah, "Yüzde 50-60 oranında doluluğumuz var. Misafirlerimizi bekleriz. Geceliği 750 liradan kahvaltı dahil fiyatımız var" dedi. Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında da geçen hafta rekorunu tazeledi. Bu yıl sezona iyi başlangıç yapan turizm kentinde, ilk 5 ayda 4 milyona yakın ziyaretçi ile yeni bir rekora imza atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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