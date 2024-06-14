Butik oteller ve pansiyon işletmecilerinden bayram için 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı

KURBANBayramı'nda Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin tam kapasite dolması beklenirken, kent içindeki düşük geceleme ücretleriyle butik oteller ve pansiyonlar 'Bizde kalın anı biriktirin' çağrısı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, bayramda turistleri, butik otel ve pansiyonlara davet etti.

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Turizm sezonunun Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesiyle kente 2 milyon tatilci gelerek, nisan ayında hareketlilik oluşturdu. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil sistemde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler, Kurban Bayramı tatilinde de erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmak için harekete geçti. 9 günlük tatille birlikte kentte beklenen hareketlilik, 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarına büyük etki etti. Otellerin çoğunluğu neredeyse tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Kent merkezindeki butik oteller ve pansiyonlarda ise durum tam tersi oldu. Hem fiyat anlamında hem de doluluk anlamında 5 yıldızlı otellere göre alternatif olan küçük oteller, özellikle yerli turistin gelmesini bekliyor. Oda kahvaltı konseptiyle hizmet veren otellerde fiyatlar, otelin bulunduğu konuma göre değişmekle beraber kişi başı gecelik 750 ile 2 bin lira arasında değişiyor.

'ŞU ANDA YÜZDE 60 ORANINDA DOLULUK' ANTOPD Başkanı Alp Özel, 5 yıldızlı otellerin o kadar da dolu olmadığını düşündüğünü söyledi. Antalya'da özellikle bayram ve benzeri özel günlerde hava yolunun ihtiyaca cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirten Özel, "Uçuş seferleri yetersiz kalıyor. Ek seferler düzenlenmeli. Antalya'da butik oteller ve pansiyonlarda yer var. Şu anda yüzde 60 oranında doluluk oranları. Bizleri tercih eden turistler anı biriktirir. Nasıl mı? Yemek için dışarı çıkar, alışveriş yapar, kentin güzelliklerini görebilir. Birileriyle tanışır. Daha aktif bir tatil dönemi yaşar" dedi.