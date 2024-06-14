Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
ANTALYA'dan Moldova'ya gidecek yolcu uçağında bomba olduğu ihbarının ardından yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
ANTALYA'dan Moldova'ya gidecek yolcu uçağında bomba olduğu ihbarının ardından yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Antalya’dan Moldova’ya saat 15.00'te uçuşu olan Flyone adlı hava yolu şirketine ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı’nda güvenlik güçleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekiplerinin yaptığı aramada, uçakta herhangi bir soruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Tüm kontrollerin ardından uçak, 170 yolcusuyla Moldova’ya gitmek üzere Antalya Havalimanı’ndan kalktı.
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