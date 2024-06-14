Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

        ANTALYA'dan Moldova'ya gidecek yolcu uçağında bomba olduğu ihbarının ardından yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dan Moldova'ya gidecek yolcu uçağında bomba olduğu ihbarının ardından yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

        Antalya’dan Moldova’ya saat 15.00'te uçuşu olan Flyone adlı hava yolu şirketine ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı’nda güvenlik güçleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekiplerinin yaptığı aramada, uçakta herhangi bir soruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Tüm kontrollerin ardından uçak, 170 yolcusuyla Moldova’ya gitmek üzere Antalya Havalimanı’ndan kalktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı
        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı
        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı
        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı
        Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 7 kerkenez doğaya salındı
        Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 7 kerkenez doğaya salındı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
        Butik oteller ve pansiyon işletmecilerinden bayram için 'Bizde kalın anı bi...
        Butik oteller ve pansiyon işletmecilerinden bayram için 'Bizde kalın anı bi...