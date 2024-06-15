Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'ya bayramda 1 milyon tatilci bekleniyor; yer için valiyi bile arayan var

        KURBANBayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'ya bayramda 1 milyon tatilci bekleniyor; yer için valiyi bile arayan var
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURBANBayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.

        Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya'ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya'nın Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu gözde turizm merkezlerinde yer bulamayanlar, vali de dahil kentte tanıdığı üst düzey isimleri arayıp, yardım istiyor.

        CİDDİ NÜFUS HAREKETİ OLACAK

        Bayramda Antalya'nın 2,7 milyonluk nüfusunun 1 milyonun üzerinde ilave ile 4 milyona ulaşacağını söyleyen Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, "Şu anda turizmin yoğunluğu başladı. Konaklama tesislerimiz önemli ölçüde doldu. Kalanlar da bayram süresince doluyor. Bayramda ilave bir yer yok. Bu da 1 milyonun üzerinde nüfusun buraya gelip, gideceğini gösteriyor. Ayrıca günübirlik çevreden gelip gidenler olacak. Tam bir sayı vermek mümkün değil ama çok ciddi bir nüfus hareketi olacak ilimiz genelinde" dedi.

        'YOLDA, ÇADIRDA YATMIYORLAR'

        Bayramda yer bulamayanlardan yardım için arayanlar olduğunu da belirten Arat, "Arayanlar oluyor tabii ama pek fazla yapacak bir şey yok. Kamuya ait yerler zaten doldu, turizm tesisleri de doldu. Onun dışında yazlık kullanılan yerler var. Aile yanına gelen misafir edilecekler var. Antalya'ya gelen yolda, çadırda yatmıyor, bir şekilde yer bulunuyor" diye konuştu.

        BÜTÜN EKİPLER GÖREV BAŞINDA

        Trafik açısından şehirde yoğunluğun artacağı uyarısı da yapan Vali Vekili Arat, "Bütün ekiplerimiz görev başında olacak. Trafiği açma, rahatlatma konusunda elimizden geleni yapacağız. Bayram tedbirleri sadece trafikle sınırlı değil. Özellikle ilimize gelen yerli yabancı misafirlerimizin güven, huzur içinde bayramını geçirmesi. Para, nakit trafiği artacağı için her türlü dolandırıcılık, yankesicilik, sahtekarlık olayları da artabilir. Kurban satış ve kesim için belirlenen yerlerin dışına çıkılmaması, buralardaki hijyen şartları, oralara gidiş gelişlerde trafik sorunu yaşanmaması için tedbirleri aldık. İzinsiz yardım toplama faaliyetlerine izin vermeyeceğiz. Pek çok tedbir aldık, dileğimiz halkımızın huzur ve güven içinde bayramı burada geçirmesi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı
        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı
        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı
        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı
        Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 7 kerkenez doğaya salındı
        Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 7 kerkenez doğaya salındı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı