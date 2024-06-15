Antalya'ya bayramda 1 milyon tatilci bekleniyor; yer için valiyi bile arayan var

KURBANBayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya'ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya'nın Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu gözde turizm merkezlerinde yer bulamayanlar, vali de dahil kentte tanıdığı üst düzey isimleri arayıp, yardım istiyor.

CİDDİ NÜFUS HAREKETİ OLACAK Bayramda Antalya'nın 2,7 milyonluk nüfusunun 1 milyonun üzerinde ilave ile 4 milyona ulaşacağını söyleyen Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, "Şu anda turizmin yoğunluğu başladı. Konaklama tesislerimiz önemli ölçüde doldu. Kalanlar da bayram süresince doluyor. Bayramda ilave bir yer yok. Bu da 1 milyonun üzerinde nüfusun buraya gelip, gideceğini gösteriyor. Ayrıca günübirlik çevreden gelip gidenler olacak. Tam bir sayı vermek mümkün değil ama çok ciddi bir nüfus hareketi olacak ilimiz genelinde" dedi. 'YOLDA, ÇADIRDA YATMIYORLAR'