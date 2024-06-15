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        Antalya'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

        ANTALYA kent merkezinde bulunan ve çoğunluğu bıçakçı dükkanlarından oluşan Sobacılar Çarşısı'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:45
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        Antalya'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu
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        ANTALYA kent merkezinde bulunan ve çoğunluğu bıçakçı dükkanlarından oluşan Sobacılar Çarşısı'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Kurban kesecekler, kullanacakları bıçak ve satırları bileyicilere bırakıyor.

        Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarları dışında, bıçak bileyicilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Muratpaşa ilçesinde bulunan Sobacılar Çarşısı'nda, bayram öncesi bileyiciler mesai yapıyor. Kurbanlık kesecekler, bıçak ve satırlarını biletmek için çarşıda bulunan bıçakçı dükkanlarına geliyor. Bıçak ve satırlarını biletmek isteyenler, üzerlerine isimleri yazılı kağıtlar ile dükkana bıçaklarını bırakıyor.

        'BIÇAĞIN KESKİN OLMASI ÖNEMLİ'

        Çarşıda babası Mustafa Bıçakçılar ile çalışan Özen Bıçakçılar, bayram öncesi işlerin yoğun olduğunu söyledi. Babasından devraldığı bıçakçılık mesleğini sürdüren Özen Bıçakçılar, "İşlerimiz güzel, insanlar bıçak biletmeye geliyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bıçağın keskin olması önemli, sonuçta kurban kesiyoruz. Bu işi erbabına yaptırmak önemli. Vatandaşlardan rica ediyorum, yol kenarlarında bulunan ayakkabıcıya, lastikçiye ve büfecilere bıçak biletmesinler. Ustasına yaptırsınlar" dedi.

        Özen Bıçakçılar, "Bu meslekte çırak yetişmiyor. Bu işi 1875 yılından beri yapıyoruz. 5'inci kuşağım. Oğlumuz da inşallah bu işi yapacak, 6'ncı kuşak olarak devam edecek. İnşallah bu işi oğluma bırakacağım, oğlumuzla devam ettireceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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