Antalya'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

ANTALYA kent merkezinde bulunan ve çoğunluğu bıçakçı dükkanlarından oluşan Sobacılar Çarşısı'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Kurban kesecekler, kullanacakları bıçak ve satırları bileyicilere bırakıyor.

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarları dışında, bıçak bileyicilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Muratpaşa ilçesinde bulunan Sobacılar Çarşısı'nda, bayram öncesi bileyiciler mesai yapıyor. Kurbanlık kesecekler, bıçak ve satırlarını biletmek için çarşıda bulunan bıçakçı dükkanlarına geliyor. Bıçak ve satırlarını biletmek isteyenler, üzerlerine isimleri yazılı kağıtlar ile dükkana bıçaklarını bırakıyor.

'BIÇAĞIN KESKİN OLMASI ÖNEMLİ' Çarşıda babası Mustafa Bıçakçılar ile çalışan Özen Bıçakçılar, bayram öncesi işlerin yoğun olduğunu söyledi. Babasından devraldığı bıçakçılık mesleğini sürdüren Özen Bıçakçılar, "İşlerimiz güzel, insanlar bıçak biletmeye geliyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bıçağın keskin olması önemli, sonuçta kurban kesiyoruz. Bu işi erbabına yaptırmak önemli. Vatandaşlardan rica ediyorum, yol kenarlarında bulunan ayakkabıcıya, lastikçiye ve büfecilere bıçak biletmesinler. Ustasına yaptırsınlar" dedi.