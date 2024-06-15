Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

        KURBANBayramı arifesinde Antalya'daki şehitlikler ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURBANBayramı arifesinde Antalya'daki şehitlikler ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kabir ziyareti yapan aileler, dualar ederek mezarlıklara çiçek dikti.

        Kurban Bayramı arifesinde Uncalı Şehitliği ve Kent Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, sabah erken saatlerde mezarlıklara gelerek kabir bakımı yaptı. Çiçek dikip, suladıktan sonra dua edenler, yakınlarının eksikliğiyle buyruk bayram yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık girişinde kabir ziyareti için gelenlere ücretsiz çiçek dağıtıldı. Uncalı Şehitliği'nde buruk bayram yaşandı. Şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret edenler dualar etti, kabirlerin bakımını yaptı.

        'DAHA YENİ, 1 YILI DOLDU'

        2012 yılında şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ailesi kabir ziyareti yaparken, anne Leyla Korkut gözyaşları içinde dua etti. 2023 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in ailesi de bayrama buruk girdi. Oğlunun acısının hala taze olduğunu anlatan anne Mahire Kesekler, "Oğlum için çok gururluyum. Böyle olmasaydı iyiydi ama nasipmiş. Acısı çok büyük. Daha yeni, 1 yılı doldu. Acısı çok taze" dedi. Şehidin kız kardeşi Betül Kesekler de "Vatan uğruna şehit verdik. Onurlu ve gururluyuz. Acısı çok başka, her bayram bizi yalnız bırakmıyorlar. Annelerin hakkı ödenmez" diye konuştu.

        Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de şehitliği ziyaret etti. Ailelere başsağlığı ve iyi bayramlar dileklerini ileten protokol, ailelerin isteklerinin olup olmadığını da sordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrı...
        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrı...
        Alanya'da yamaç paraşütüyle ünlenen Yassıtepe, bayram tatilinde macerasever...
        Alanya'da yamaç paraşütüyle ünlenen Yassıtepe, bayram tatilinde macerasever...
        Antalya'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu
        Antalya'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu
        Antalya'ya bayramda 1 milyon tatilci bekleniyor; yer için valiyi bile araya...
        Antalya'ya bayramda 1 milyon tatilci bekleniyor; yer için valiyi bile araya...
        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
        Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı
        Kaş Adliyesi'ndeki 'tuvalet' krizinin görüntüsü ortaya çıktı