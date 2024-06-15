Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

KURBANBayramı arifesinde Antalya'daki şehitlikler ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kabir ziyareti yapan aileler, dualar ederek mezarlıklara çiçek dikti.

Kurban Bayramı arifesinde Uncalı Şehitliği ve Kent Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, sabah erken saatlerde mezarlıklara gelerek kabir bakımı yaptı. Çiçek dikip, suladıktan sonra dua edenler, yakınlarının eksikliğiyle buyruk bayram yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık girişinde kabir ziyareti için gelenlere ücretsiz çiçek dağıtıldı. Uncalı Şehitliği'nde buruk bayram yaşandı. Şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret edenler dualar etti, kabirlerin bakımını yaptı.

'DAHA YENİ, 1 YILI DOLDU'

2012 yılında şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ailesi kabir ziyareti yaparken, anne Leyla Korkut gözyaşları içinde dua etti. 2023 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in ailesi de bayrama buruk girdi. Oğlunun acısının hala taze olduğunu anlatan anne Mahire Kesekler, "Oğlum için çok gururluyum. Böyle olmasaydı iyiydi ama nasipmiş. Acısı çok büyük. Daha yeni, 1 yılı doldu. Acısı çok taze" dedi. Şehidin kız kardeşi Betül Kesekler de "Vatan uğruna şehit verdik. Onurlu ve gururluyuz. Acısı çok başka, her bayram bizi yalnız bırakmıyorlar. Annelerin hakkı ödenmez" diye konuştu.