Antalya girişinde 5 kilometrelik bayram kuyruğu

TURİZMkenti Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde özellikle kara yoluyla gelen tatilci hareketliliği hızlandı. 1 saatte 5 bin aracın geçiş yaptığı kentin giriş noktalarından Döşemealtı'nda, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla turizm kenti Antalya'ya gelişler yoğunlaştı. 14 Haziran Cuma günü öğleden sonra başlayan kente kara yoluyla gelişler, arife günü 3 katına çıktı. Kentin kuzey giriş noktalarından biri olan Döşemealtı Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda 1 saatte 5 bin araç geçiş yaptığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1500 personelin bayram boyunca 24 saat görev yapacağı kentte, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıklaştırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim noktalarında uygulama yaptıkları sürücü ve yolculara şeker, kolonya ve çiçek ikram ederek kurallara uyulması noktasında hatırlatmada bulundu. Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda 5 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Diğer yandan bu bayram özellikle hız limitlerine dikkat edecek jandarma ekiplerinin kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacağı belirtildi.