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        Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu

        ANTALYA'daKurban Bayramı'nın arifesinde ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:15
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        Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu
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        ANTALYA'daKurban Bayramı'nın arifesinde ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceği bulduğu kentte sahile gelenler, denize girip, güneşlendi.

        Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 51 olması sonucu hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Antalya'da, Kurban Bayramı'nın arife günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kentte yaşayanlarının yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler, güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldi. Konyaaltı Sahili'nde aile ve arkadaşlarıyla eğlenen tatilciler, 27 derecedeki denize girerek serinledi. Kimi tatilciler şemsiyelerin altında serinlemeye çalışırken, kimileri şezlong ve sahile serdikleri havluların üzerinde güneşlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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