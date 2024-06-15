Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi

ANTALYA’nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada İsmail Kök (26), babası Mustafa Kök’ün (62) tabancayla açtığı ateş sonucu boyun bölgesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Ekipler olay yerine gelene kadar aracın içinde bekleyen baba Kök,, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp oğlu İsmail Kök’ün boyun bölgesine ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök’ün cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.