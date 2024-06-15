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        Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada İsmail Kök (26), babası Mustafa Kök'ün (62) tabancayla açtığı ateş sonucu boyun bölgesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:15
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        Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi
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        ANTALYA’nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada İsmail Kök (26), babası Mustafa Kök’ün (62) tabancayla açtığı ateş sonucu boyun bölgesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Ekipler olay yerine gelene kadar aracın içinde bekleyen baba Kök,, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp oğlu İsmail Kök’ün boyun bölgesine ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök’ün cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ‘YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

        Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök’ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi’ndeki bir restoranda birlikte yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra İsmail Kök’ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi’ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök’ün “Ben biraz uyuyayım” deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök’ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bugün de bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök’ün “Yeter artık seni öldüreceğim” diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğlunun boyun ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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