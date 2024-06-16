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        Nalburda 'kıyma çekilir' afişi

        KURBAN Bayramı öncesinde kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemleri yaptıklarını afişlerle duyuruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:20
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        Nalburda 'kıyma çekilir' afişi
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        KURBAN Bayramı öncesinde kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemleri yaptıklarını afişlerle duyuruyor. Antalya'da bir nalburda 'korniş bulunur, montaj yapılır', 'günısı tamiri ve tesisat işleri yapılır' yazılı afişlerin yanındaki 'kıyma çekilir' afişi, görevlilerce indirildi.

        Kurban Bayramında kurbanlık satışları devam ederken, kasap odaları aracılığıyla da kurbanlıkların kesim hazırlıkları yapılıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı geçen hafta yaptığı açıklamada, kurban kesimi, kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemlerin kasap dışında yapılmasının hijyenik olmadığını anlatmış, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulunmuştu.

        CEZASI 73 BİN TL'Yİ BULUYOR

        Kıyma çekimi ve etlerin işlenmesine yönelik diğer tüm işlemlerin yalnızca kasaplar tarafından yapılabileceğine dikkati çeken Osman Yardımcı bakkal, manav, akaryakıt istasyonu, berber gibi ilgisiz birçok iş yerinin bir kıyma makinesi alıp, kıyma çekiyor olmasından şikayet ederek, kasap dışında kıyma çeken bir yer tespit edildiğinde karşılaşabileceği ceza miktarı toplamının 73 bin TL'yi bulduğunu söyledi.

        'KORNİŞ BULUNUR, KIYMA ÇEKİLİR'

        Daha bayram gelmeden bile birçok ihbar almaya başladıklarını belirten Osman Yardımcı, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir nalbur dükkanının önüne asılan 'kıyma çekilir, bıçak bilenir' yazılı afişin, ihbar üzerine Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince indirildiğini ve esnafa uyarı yapıldığını açıkladı. Dükkan önünde 'korniş bulunur, montaj yapılır', 'günısı tamiri ve tesisat işleri yapılır' afişlerinin yanında 'kıyma çekilir' afişinin de bulunduğunu ve benzer tabloya Türkiye'nin birçok ilinde rastlandığına dikkati çeken Osman Yardımcı, Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bu tür yerlerin ihbar edilmesi çağrısında bulundu. Yardımcı, vatandaşlardan bu tür yerleri gördüklerinde fotoğraflarını çekip ihbar hattına göndermelerini de talep etti. '3-5 bin TL kazanayım' derken 73 bin TL cezayla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Yardımcı, paradan ziyade hijyenik açıdan ciddi sağlık tehditlerinin oluşabileceğini kaydetti.

        'ALO 174'Ü ARAYIN'

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgili müdürlerle bu konuda görüşmeler yaptıklarını anlatan Yardımcı, bakanlığın tüm illerde Alo 174 Gıda İhbar Hattı'nın aranması için duyurular yaptığını da söyledi. 'Dikkat, Dikkat' başlıklı duyuru şöyle:

        "Etlerinizi bakanlığımızdan izinli kasaplarda ve kasap reyonu bulunan marketlerde çektiriniz. Kıyma çekilirken mutlak surette yanında olunuz. Kıyma makinelerinin temizlik ve sıcaklık kontrolünün yapıldığından emin olunuz. Sağlığınız için kasap harici yerlerde kıyma çektirmeyiniz. Herhangi bir olumsuz durumda Alo 174 Gıda Hattımıza lütfen bildiriniz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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