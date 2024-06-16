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        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

        ANTALYA sahillerinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:21
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        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
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        ANTALYA sahillerinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkarıyor.

        Kurban Bayramı tatilinde 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'ya gelişler devam ederken, kentin ünlü plajlarında yoğunluk dikkati çekiyor. Konyaaltı Sahili'ne sabah erken saatlerden itibaren gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 80'i geçti.

        Tatilciler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde, çok sayıda ziyaretçi Falez Seyir Terası’nda fotoğraf çektirirken, kurbanlıklarını kestikten sonra serinlemek için sahile gelenler de oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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