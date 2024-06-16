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        Çocuklar, kurban kesimini korku dolu gözlerle izledi

        ÖNCEKİ yıllara göre kurbanlık kesim yerlerinde yoğunluğun yarı yarıya azaldığı Antalya'da çocuklar, kurbanlıkların kesim işlemlerini şaşkınlık ve korku dolu gözlerle izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:51
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        Çocuklar, kurban kesimini korku dolu gözlerle izledi
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        ÖNCEKİ yıllara göre kurbanlık kesim yerlerinde yoğunluğun yarı yarıya azaldığı Antalya'da çocuklar, kurbanlıkların kesim işlemlerini şaşkınlık ve korku dolu gözlerle izledi.

        Kurban Bayramı’nın ilk günü turizm kenti Antalya'da kurbanlıklarını alanlar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerine gitti. Sırayla kurbanlıklarını kestirenler, aynı yerde etleri parçalara ayırdı. Kurbanlıkların kesim aşamasında çocukların işlemleri uzun süre izledikleri görüldü. Bazı çocukların kesim aşamasında kurbanlık hayvanların çırpınışını göstermesi dikkat çekti. Kurban kesim yerlerinin önceki yıllara göre yoğun olmadığı gözlendi. Kepez ilçesi Dokuma Kapalı Pazar Yeri'nde az sayıda vatandaşın kurban kestiği, pazar yerinin çoğunluğunun boş kaldığı görüldü.

        Diğer yandan kurban kesim yerleri dışında kesim işlemi yapanlara cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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