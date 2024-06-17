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        Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü

        ANTALYA'da güvenlik görevlisi Bekir Kılıç (48), korumak istediği arkadaşı Papatya K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:05
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        Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü
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        ANTALYA'da güvenlik görevlisi Bekir Kılıç (48), korumak istediği arkadaşı Papatya K.'nin (32) eski sevgilisi Metin A. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı’nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç ile Papatya K. sohbet ettikleri sırada kadının eski sevgili Metin A. geldi. Metin A., Papatya K.'ye saldırırken, Bekir Kılıç durdurmaya çalıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Metin A., Kılıç'ı göğüs kısmından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık çalışmalarının ardından Bekir Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Metin A.'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Papatya K. ile Metin A. arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, ikili hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği’nde işlem yapıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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