Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da arkadaşı Papatya K.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Antalya'da arkadaşı Papatya K.'yi korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı bıçakla öldüren kadının eski sevgilisi Metin Almaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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