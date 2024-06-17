Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (3)
TUTUKLANDIAntalya'da arkadaşı Papatya K.
TUTUKLANDI
Antalya'da arkadaşı Papatya K.'yi korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı bıçakla öldüren kadının eski sevgilisi Metin Almaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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