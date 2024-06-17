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        Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (3)

        TUTUKLANDIAntalya'da arkadaşı Papatya K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:44
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        Korumak istediği arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'da arkadaşı Papatya K.'yi korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı bıçakla öldüren kadının eski sevgilisi Metin Almaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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