Kültür balıkçılığında üretim rekoru

TÜRKİYE'nin su ürünleri üretiminin yüzde 55'ini oluşturan kültür balıkçılığı, 2023'te 553 bin 862 tonla üretim rekoru kırdı. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda alabalık, denizlerde ise levrek ve çipura oldu.

Türk kültür balıkçılığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üretim rekoru kırdı. Su ürünleri üretimi 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton gerçekleşti. Üretimin yüzde 55'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Yetiştiricilik üretimi 2023'te yüzde 7,6 arttı. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 399 bin 529 tonu denizlerde, 154 bin 333 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 154 bin 6 ton ile alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 ton ile levrek ve 154 bin 11 tonla çipura oldu.

İÇ SULARDA 6, DENİZLERDE 11 TÜR KÜLTÜR BALIĞI Su ürünleri yetiştiriciliğinde iç sularda alabalığın yanı sıra 216 ton aynalı sazan, 1 ton mersin balığı, 79 ton yayın, 31 ton kurbağa üretimi yapıldı. Denizlerde de çipura ve levrek haricinde 9 tür balık yetiştirildi. Denizlerdeki su ürünleri üretiminde Türk somonu 45 bin 454 tondan 66 bin 5 tona yükseldi. Diğer türlerde ise fangri 59 ton, sarıağız (Grenyüz) 6 bin 149 ton, orkinos 3 bin 674, midye 8 bin 738 ton, karides 18 ton, kum şırlanı 18 ton, mavi yengeç ile spirulina 1'er ton olarak gerçekleşti.

ÜRETİM 13 YILDA 3 KATTAN FAZLA ARTTI Türk kültür balıkçılığı 2023'te üretim rekoru kırarken; 2009'daki yetiştiricilik üretimi 15 yılda 3 kattan fazla arttı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 2009 ile 2023 yıllarındaki üretim miktarı şöyle: "Yetiştiricilik üretimi 2009'da 158 bin 729 ton, 2010 yılında 167 bin 141 ton, 2011'de 188 bin 790 ton, 2012'de 212 bin 410 ton, 2013 yılında 233 bin 394, 2014'te 235 bin 133 ton, 2015'te 240 bin 334 ton, 2016 yılında 253 bin 395 ton, 2017'de 276 bin 502, 2018'de 314 bin 537 ton, 2019'da 373 bin 356 ton, 2020'de 421 bin 411 ton, 2021'de 471 bin 686, 2022 yılında 514 bin 805 ton, 2023'te 553 bin 862 ton."