Avusturyalı emekliler, 30 yıl sonra yeniden Marmaris'i seçti

ÜÇYÜZ bin üyeye sahip Avusturya Emekliler Birliği ile birlikte emeklilere yönelik seyahatler düzenleyen Senioren Reisen, 2025 ve 2026 yıllarında ilkbahar gezilerini, 30 yıl aradan sonra Muğla’nın Marmaris ilçesine yapma kararı aldı.

Dünyadaki en güçlü 3'üncü yaş turizmi etkinliği olarak bilinen 'Senioren Reisen İlkbahar Gezileri', her yıl nisan-mayıs dönemlerinde, 5 haftalık periyodlar halinde ve charter uçuşlarla gerçekleştiriliyor. Her bir dönem yaklaşık 6 bin kişiden oluşuyor. Haftalık tatilin temelini günlük turlar ve geziler oluşturuyor. Bütün katılımcıların birlikte seyahat ettiği etkinliklere katılım yüzde 100 gerçekleşiyor.

1994 yılında Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Avusturyalı emekliler, 2002 yılında da Aydın’ın Kuşadası ilçesini ziyaret etti. Senioren Reisen yönetimi, 2025-2026 destinasyonları arasına Marmaris'i dahil etti. İtalya ve Portekiz'in de aday olduğu süreçte Marmaris, doğası, kültürel zenginliği, konaklama alternatifleri ve 1994'ten gelen memnuniyet ve güvenle yönetimden tam destek alarak seçildi. İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI Senioren Reisen ve Türkiye'deki bir turizm acentesi arasındaki protokol, 7 Haziran günü Marmaris'te imzalandı. İki yılı kapsayan anlaşma ile 2025-2026 nisan-mayıs döneminde yaklaşık 12 bin Avusturyalı emeklinin Marmaris'e gelmesi planlandı. 'İlkbahar Buluşmaları'nı 50 yıldır organize ettiklerini belirten Avusturya Emekliler Birliği ve Senioren Reisen Direktörü Gerlinde Zehetner, birkaç kez ekibi ile birlikte Marmaris'e gelerek bölgeyi ve yapılacak turları gözden geçirdiğini, Marmaris'in doğasından, insanların samimiyetinden ve kültürel zenginliklerden çok etkilendiğini dile getirdi. 30 yıl sonra tekrar Marmaris'e gelmelerinin heyecanını şimdiden hissettiklerini, Avusturyalı emeklilerin Marmaris'te çok mutlu olacaklarını öngören Zehetner, bu etkinliğin sadece seyahat değil, Avusturya ve Türkiye arasındaki güçlü tarihi bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını, Türkiye'ye ve Türk misafirperverliğine güvendiğini belirtti.

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İMZA' Senioren Reisen ile protokolü imzalayan tur acentesinin genel müdürü Recep Yavuz, bu imzanın kendisi için tarihi bir an olduğunu söyledi. Recep Yavuz, “Benim için çok değerli bir nostalji. 30 yıl önce ben ve Okan Toprakçı, Avusturyalı emeklilere Marmaris'te rehberlik yapmıştık. Okan şimdi Avusturya'da Senioren Reisen operasyon müdürü. Onun bu etkinliğin Türkiye'ye getirilmesindeki emeğine bizzat şahidim. Avusturyalı emeklilerin bir gün tekrar Türkiye'ye geleceklerini hep umut ettim ve bugüne nasip oldu. Bu konuda 120 kişilik çok tecrübeli ve istekli bir ekiple başarılı bir etkinlik yapacağız. Bu organizasyon sayısal olarak çok büyük bir volüm değil, neredeyse sadece İngiliz pazarına yoğunlaşan Marmaris'in turizm çeşitliliğine ve bundan sonraki 3'üncü yaş organizasyonlarına ivme kazandıracak. Ülkemizde yıllardır turizmi 12 aya yaymak ve 3'üncü yaş turizmini başlatmak için çaba sarf ediliyor ve bu organizasyon çok iyi bir emsal olacak. Senioren Reisen sadece Marmaris'e özel çok güzel bir katalog oluşturdu ve emeklilerin programında olan Datça'dan Dalyan'a, Muğla'dan Gökova'ya bölgenin dünyaca bilinen önemli zenginliklerinin kataloğa alınması çok güçlü bir tanıtım. Bu broşür sadece üyeler tarafından değil, yaklaşık 500 bin Avusturyalı tarafından da okunuyor" dedi.

MARMARİSLİ TURİZMCİLER ÇOK MEMNUN Organizasyonun Marmaris'te gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Güney Ege Turistik ve işletmeciler Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, bu organizasyonun yüksek sezon harici olmasının, kültürel ve doğal güzellikleri içermesinin ve 300 bin Avusturyalı emekliye hitap edecek olmasının altını çizdi. Bu hamleyle Avusturya pazarında yeni bir ivme yakalayacaklarını umut ettiğini dile getiren Deliveli, “30 yıl önce ağırladığımız Avusturyalı emeklilerin yine Marmaris'i tercih etmeleri, Marmaris'in hala özünü koruduğunun ve tercih edilen bir destinasyon olduğunun göstergesi" diye konuştu.

BÜYÜK MOTİVASYON OLACAK Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, bu etkinliğin hem ekonomik, hem duygusal boyutu olduğunu belirterek, “Marmaris'teki bu buluşma Marmaris'in uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlayacak. İki yıl üst üste Avusturyalı emeklilerle sezona başlamak Marmaris'e büyük motivasyon olacak" dedi. BAKANLIK DESTEK VERİYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da organizasyona büyük destek verdiğini anlatan Recep Yavuz, Tanıtma Genel Müdür Yardımcıları Onur Gözet ve Nilgün Kılıçaslan'ı konuya dair bilgilendirdiklerini söyledi. Bakanlığın organizasyonu büyük memnuniyetle karşıladığını belirten Onur Gözet, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Dalaman Havalimanı Operasyon ve Gelirler Direktörü Orçun Songur, organizasyonun Marmaris'e renk katacağını, havalimanı ayağını en mükemmel şekilde yaparak misafirlerin sorunsuz şekilde Marmaris'e ulaşımını sağlayacaklarını belirtti.