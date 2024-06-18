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        Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu

        KURBAN Bayramı'nın 3'üncü günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:50
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        Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu
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        KURBAN Bayramı’nın 3'üncü günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Antalya'ya gelen tatilciler denize girip güneşlendi.

        Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya'da sahillerde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının yüzde 72'ye ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen tatilciler Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı. Bazı tatilciler güneşlenirken bazıları ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

        'ANTALYA HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL'

        Sahilde denize girenlerden Hüseyin Çardak (30), Kurban Bayramı tatili ve kuzeninin düğünü için yaşadığı Almanya’dan Türkiye'ye geldiğini anlattı. Bu sabah Köln'den Antalya'ya uçtuğunu belirten Çardak, “Antalya'yı çok seviyoruz. Sabah havalimanı çok yoğundu. Uçağımız rötar yaptı. Şimdi de sahile geldik. Sahil çok dolu. Bayram için gelmiştik buraya. Yarın da memleketimiz Burdur'a gideceğim. Kuzenimin düğünü olacak. Almanya çok soğuktu. Daha yaz gelmedi Almanya'ya. Antalya her zamanki gibi çok güzel. Her sene gelmeye çalışırız Antalya'ya. Önümüzdeki ay eşim ve kızımla birlikte tatile buraya, Konyaaltı Sahili'ne geleceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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