Halat ve karabinanın ucunda mesai

ANTALYA'da üniversiteden mezun olduktan sonra kendi meslekleri yerine endüstriyel dağcılığı tercih eden 5 arkadaşın mesaisi, halat ve karabinaya bağlı metrelerce yüksekte geçiyor. Ailelerinin önceleri karşı çıktığı işten geçimini sağlayan 5 arkadaş, yüksek binalarda halatla asılarak temizlikten tamir işlerine kadar her türlü işi yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştıkları Mağara Araştırma Topluluğu, 5 arkadaşın hayata bakış açısını değiştirdi, meslek sahibi yaptı. Üniversite eğitimi süresince mağarada halatlarla yüksek yerlerden iniş yaparken deneyim kazanan ve endüstriyel dağcılığı keşfeden arkadaş grubu, bu alana yöneldi. Kentte yüksek alışveriş merkezleri, iş yerleri, kuleler başta olmak üzere dış cephe işlerinde temizlik, boya, küçük tadilatlar, arıza tespiti gibi işlerde çalışmaya başlayan endüstriyel dağcıların hayatı, ortalama uzunluğu 100 metre olan halat ve karabinanın sağlamlığına bağlı. Mesleklerinde ilk zamanlarda, 5 arkadaşın da aileleri işi tehlikeli bulunca karşı çıktı. Ailelerini ikna ettikten sonra iş hayatına atılan endüstriyel dağcılar, sadece Antalya değil, yakın zamanda Mersin'de bulunan termik santralde de görev aldı.

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Varol, bu işten okul harçlığını çıkardığını aktararak, "Hobi olarak başladım ama şu anda buradan para kazanıyorum. Muhtemelen mühendis olarak kariyerime devam edeceğim ama bu mesleği de seviyorum. Hayatımız iki ipe bağlı. Ailem başta tepkiliydi, karşı çıktılar ama zamanla kabullendiler" dedi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun Ulaş Nair de okul bittikten sonra memleketine gitmek yerine Antalya'da yaşamaya karar verip, endüstriyel dağcılık işine başladığını anlattı. Nair, "Geçimimi bu işten sağlıyorum. Babam işin güvenli olduğunu bildiği için çok karışmıyor ama annem çok evhamlı. Ben işime ve kullandığım ekipmanıma güveniyorum. Silikon çekmeden boya işine çok geniş bir skalada çalışıyorum" diye konuştu.