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        Cankurtaran denizde 5 kişiyi kurtardı, tatilciler 'kahraman' ilan etti

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bayram sürecinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 tatilciyi kurtaran cankurtaran Soner Birden, plajdakiler tarafından 'kahraman' ilan edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:30
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        Cankurtaran denizde 5 kişiyi kurtardı, tatilciler 'kahraman' ilan etti
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bayram sürecinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 tatilciyi kurtaran cankurtaran Soner Birden, plajdakiler tarafından 'kahraman' ilan edildi. Birden'in ayağına kramp girdiği için boğulma tehlikesi atlatan Türk tatilciyi kurtardığı anlar, kamerayla kaydedildi.

        Kurban Bayramı tatilinde Kemer'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Türk turizminin önemli destinasyonlarından olan ilçede, sahillerde boş şezlong bulmak imkansız hale geldi. Sahillerdeki kalabalık nedeniyle cankurtaranların görevi ise zorlaştı. Deniz kazalarına karşı İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yaparken, cankurtaranlar da boğulma tehlikesini en aza indirmek amacıyla çaba gösterdi.

        Kemer Belediyesi Halk Plajı'nda 4 cankurtaran, denize girenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili sürecinde yoğun görev yaptı. Boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale eden cankurtaranlar sahildeki basit yaralanma ve kesi gibi durumlarda da ilk müdahaleyi yaptı. Cankurtaranlardan Soner Birden, bayram sürecinde boğulma tehlikesi geçiren 5 tatilciyi kurtardı. Birden, dün ayağına kramp girdiği için boğulma tehlikesi atlatan Türk tatilciyi kurtarıp, sahile getirmesinin ardından diğer tatilciler tarafından 'kahraman' ilan edildi. Sahildekilerin kamerayla kaydettiği kurtarma görüntüsünde, Birden'in tatilciyi sahile çıkarması ve bu sırada çevredekilerin 'kahraman' sözleriyle tebrik etmesi yer aldı.

        Tatil sürecinde günde 1000'den fazla kişinin denize girdiği sahilde cankurtaran olarak görev yapan Soner Birden, "Turizm sezonumuz yoğun geçiyor. Bayram tatilinde daha da yoğunlaştı. Boğulma vakaları da arttı. Vatandaşlarımızdan istediğimiz denize girerken daha dikkatli olmaları. Bayramın ilk gününden itibaren 5 boğulma vakası atlattık. Boğulma tehlikesi geçiren yerli ve yabancı tatilcileri kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Cankurtaranlar olarak hayatını kurtardığımız kişilerden sadece bir teşekkür bekliyoruz. Bu bizim için bir jest aslında. Teşekkür edilmesi bizleri mutlu eder. Bu 5 vakada maalesef teşekkür alamadık. Durumları da gayet iyi. Hatta hastaneden taburcu olduktan sonra sahilimizi tekrar ziyaret ettiler ama maalesef teşekkür alamıyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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