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        Antalya'da yoğun nem nedeniyle sıcaklık 6 derece yüksek hissedildi

        ANTALYA'da yüzde 80'i aşan yüksek nem nedeniyle 30 derecelik hava sıcaklığı 36 derece hissediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:05
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        Antalya'da yoğun nem nedeniyle sıcaklık 6 derece yüksek hissedildi
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        ANTALYA'da yüzde 80'i aşan yüksek nem nedeniyle 30 derecelik hava sıcaklığı 36 derece hissediliyor. Kenti kuş bakışı gören yerlerden bakıldığında nem bulutlarıyla kaplı Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde serinledi.

        Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, yüksek nemle daha hissedilir hale geldi. Nem oranı kent genelinde yüzde 80'in üzerine çıkarken hava sıcaklığı da 30 dereceyi gördü. Yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü turizm kentini kuş bakışı gören Kepez Seyir Terası'nda kent manzarası yoğun nem bulutları nedeniyle görülmez oldu.

        Antalya'da yaşayan Osman Kuralay, manzaranın normal günlerde net şekilde görüldüğünü, yüksek nem nedeniyle ise sadece nem bulutlarının görülebildiğini söyledi. Kuralay, “Yüksek yerler ve ormanlık alanlar tercih edilmeli. Dışarı çıkılmaması lazım. Denizi görmek imkansız şu an" diye konuştu.

        Çorum'dan tatil için Antalya'ya geldiğini söyleyen Serdar Kuralay da sıcak hava nedeniyle yürümekte dahi zorlandığını anlattı.

        Diğer yandan kentin Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören varyantlarda da nem bulutlarının yoğunluğu dikkat çekti. Beydağları manzarası yoğun nem nedeniyle silüet olarak görüldü. Sahilin yoğunluğu dikkat çekerken, bazıları denizde yüzerek serinlemeyi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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