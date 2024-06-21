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        Villa turizmi popüler oldu; bayramda doluluk yüzde 90'ı aştı

        KURBAN Bayramı tatilinin gözde merkezlerinden Kaş, Kalkan ve Fethiye'de villalarda 9 günlük tatil sürecinde doluluk yüzde 90'a ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:30
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        Villa turizmi popüler oldu; bayramda doluluk yüzde 90'ı aştı
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        KURBAN Bayramı tatilinin gözde merkezlerinden Kaş, Kalkan ve Fethiye'de villalarda 9 günlük tatil sürecinde doluluk yüzde 90'a ulaştı.

        Türk turizminde alternatif tatil seçeneği olarak yaklaşık 20 yıl önce başlayan villa turizmi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde popüler oldu. Tatilcilerin Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa tatili için yaptığı rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

        Villa Turizmi İşletmecileri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, bakanlıktan izin belgesi alan tüm villaların, bu bayramda neredeyse yüzde 90 doluluğa ulaşarak, bölgenin ve villa turizminin ne kadar popüler olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Okurgan, "Tatilciler, özel havuzlu, deniz ve doğa manzaralı lüks villalarda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir tatil geçiriyor. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden olan Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgeleri, villa turizminin kalbidir" dedi.

        İKİ KİŞİLİKTEN GENİŞ AİLELERE

        Bölgede iki kişilik küçük villalardan büyük aile gruplarına uygun geniş villalara çeşitli seçenekler bulunduğunu anlatan Okurgan, "Bu çeşitlilik muhafazakar aileler, balayı çiftleri gibi farklı tatilci profillerine hitap ederek, bölgenin cazibesini artırıyor. Özellikle özel havuzlu ve lüks donanımlı villalar, tatilcilerin konforunu ve mahremiyetini ön planda tutuyor. Kalabalıktan uzak durmayı tercih eden ve daha sakin, sadece kendilerine özel havuzlu tatil arayışında olan yerli ve yabancı turistler, Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesini öncelikli tercih ediyor" diye konuştu.

        SORUNLARA ÇÖZÜM ARANIYOR

        Yüksek doluluk oranları ve artan talebin, villa turizminin her geçen yıl büyümesini sağladığını gösterdiğini belirten Okurgan, şunları söyledi:

        "Villa turizminin artan popülaritesiyle birlikte, TURVİB olarak sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7464 sayılı kanunla ilgili aksaklıkları gidermek ve sektörün taleplerini yetkililere iletmek amacıyla Antalya ve Muğla il kültür ve turizm müdürlükleri ile önemli toplantılar gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde, Antalya ve Muğla bölgelerinde villa turizmi sektörünün karşılaştığı bürokratik engellerin ve yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladık. Toplantılarımızda bakanlık yetkililerinin ilgi ve dikkatle dinlemelerinden memnuniyet duyduk. En kısa zamanda belgelerine kavuşamayan turistik villa tesislerinin de aramıza katılarak bölge ekonomisine güç katmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

        Bu arada, villaların gecelik fiyatları 1+1’lerde 4 bin 750’den başlayıp 8 bin TL’ye kadar çıkıyor. 2+1 villalar ise 7 bin -14 bin TL arasında değişiyor. 8-10 kişilik villalarda da gecelik fiyatlar 9 bin 500 TL’den başlayıp denize sıfır olanları 25-30 bin TL’yi buluyor. Villalardaki fiyat farklılarının sebebi ise bulunduğu konum, denize mesafesi, manzarası, içerisindeki ısıtmalı havuz, sauna, tuz odası vb özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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