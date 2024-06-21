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        Antalya'da denizde, kol, bacak ve başsız ceset bulundu

        ANTALYA'da yüzmek için denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın kayalık bölümünde insan bedeni gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:35
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        Antalya'da denizde, kol, bacak ve başsız ceset bulundu
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        ANTALYA'da yüzmek için denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın kayalık bölümünde insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyıya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

        Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi. Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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