Safari aracı 5 metreden yuvarlandı; Romanyalı turist öldü, 3 kişi yaralandı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 5 metreden yuvarlanan safari aracındaki Romanya uyruklu Constantin Butnarescu (32) hayatını kaybetti, eşi ve çocuğuyla birlikte 3 kişi de yaralandı. Araç sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sapadere Mahallesi’nde meydana geldi. R.Ş.’nin (35) kontrolünü yitirdiği 07 HLF 48 plakalı safari cipi, yaklaşık 5 metreden yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Romanya uyruklu Constantin Butnarescu yaşamını yitirdi, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ile kızı Ema Marina Butnarescu (4) ve Mustafa Atalay (25) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.