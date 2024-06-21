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        Safari aracı 5 metreden yuvarlandı; Romanyalı turist öldü, 3 kişi yaralandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 metreden yuvarlanan safari aracındaki Romanya uyruklu Constantin Butnarescu (32) hayatını kaybetti, eşi ve çocuğuyla birlikte 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:05
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        Safari aracı 5 metreden yuvarlandı; Romanyalı turist öldü, 3 kişi yaralandı
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 5 metreden yuvarlanan safari aracındaki Romanya uyruklu Constantin Butnarescu (32) hayatını kaybetti, eşi ve çocuğuyla birlikte 3 kişi de yaralandı. Araç sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Sapadere Mahallesi’nde meydana geldi. R.Ş.’nin (35) kontrolünü yitirdiği 07 HLF 48 plakalı safari cipi, yaklaşık 5 metreden yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Romanya uyruklu Constantin Butnarescu yaşamını yitirdi, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ile kızı Ema Marina Butnarescu (4) ve Mustafa Atalay (25) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü R.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Constantin Butnarescu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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