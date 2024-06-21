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        Husumetlileri önünü kesince, müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı; o anlar kamerada

        ANTALYA'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:35
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        Husumetlileri önünü kesince, müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı; o anlar kamerada
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        ANTALYA'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi. Olay anında ne yapacağını bilmeyen yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duraktan müşteri alan Erman isimli taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi. Minibüsteki 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmeye çalıştı. Olayın ardından taksiden inen şoför, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek istedi. Taksideki ismi öğrenilemeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı. Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü. Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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