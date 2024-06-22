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        Hava ısındı, yılan korkusu başladı

        ANTALYA'da, havanın ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:20
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        Hava ısındı, yılan korkusu başladı
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        ANTALYA'da, havanın ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yardım isteyenlerin talebiyle her gün 10-15 civarı yılanı, insanların yaşam alanlarından çıkarıp doğaya bıraktı.

        Şehirlerde yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havanın ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Antalya'da evinde, aracında, iş yerinde yılan görüp itfaiyeden yardım isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bu yıl 106 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkardı. İhbar üzerine yılanın görüldüğü yere giden ekipler, koruyucu elbiselerini giyip, ellerindeki ekipmanla hayvanı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. Yangın söndürme görevini yürüten itfaiye ekipleri, yılan haricinde ağaçta, çatıda mahsur kalan kedi, köpek ve kuş gibi farklı türdeki hayvanları da kurtarıp doğal yaşam alanlarına saldı. Ekipler, 825 hayvanın canını kurtardı.

        Belediye bünyesindeki Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, son haftalarda yılan görüp yardım isteyenlerin sayısında artış olduğunu söyleyerek, "Yılanların çiftleşme, yumurtlama döneminin başlamasıyla hanelerde, iş yerlerinde yılanlarla karşılaşanların sayısı arttı. Özel ekipman ve kıyafetle yılanı uygun şekilde alıp, sağlıklı doğaya salıyoruz. Günde 10-15 civarı yılan kurtarma olayına gidiyoruz. Binaların atıl alanlarında, depoda, hanelerde, iş yerinde yılanları kurtarırken zarar vermemeye çalışıyoruz. Evde bakımı yasak olan endemik türlerle karşılaştığımızda ise yetkililere teslim ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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