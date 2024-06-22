Antalya'ya bayramda 4 milyon ziyaretçi geldi

KURBAN Bayramı’nda Antalya'ya 1 milyon 20 bin araç ve 7 bin 168 yolcu otobüsü giriş yaparken, Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği de 4 bin 300'e ulaştı. Kente kara yolu ve hava yoluyla 4 milyona yakın ziyaretçinin geldiği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Nurettin Şengül, Kurban Bayramı’nda Antalya'da yaşanan yoğun trafiğe ilişkin verileri DHA'ya açıkladı. Bayramın bu yıl okulların kapanışına denk gelmesinin ve dokuz gün tatil ilan edilmesinin ayrıca yoğunluk yarattığını belirten Nurettin Şengül, “Okulların kapanması ve çocukların da tatile girmesiyle Türkiye genelinden çok büyük akın oldu. Akın akın geldiler, yollarda da görüyorsunuz. Antalya'nın tüm araç giriş noktalarında araç hareketliliği 1 milyonu aştı. 1 milyon 20 bin civarında araç Antalya'mıza giriş yaptı. Aşağı yukarı ortalama 3 kişi hesaplarsak, bu araçlar 3 milyona yakın nüfus getirdi" dedi.

7 BİN 168 OTOBÜS, 4 BİN 300 UÇAK Antalya'daki otobüs terminallerinde 7 bin 168 otobüs hareketliliği yaşandığını söyleyen Şengül, “Bunların aşağı yukarı yarısı şehirler arası otobüstü. Terminallerimizde yaklaşık 100 bine yakın nüfus hareketi oldu. Antalya Havalimanımızda arife günü ve bayram boyunca 4 bin 300'e yakın uçak trafiği meydana geldi. Uçakla gelen yolcularımızı da 140 bine yakın araç giriş-çıkış yaparak havalimanımızdan aldı, konaklayacakları, misafir oldukları yerlere götürdü. Arife gününden itibaren kente 4 milyona yakın insan geldi" diye konuştu.

CUMARTESİ- PAZAR TRAFİK YOĞUNLUĞU Tatilin son günleriyle aynı trafiğin gidiş yönünde başladığını aktaran Şengül, “Akıllı kavşak sistemlerimizin olduğu 125 kavşakta personelimiz bayram boyunca süreci takip etti. Bu yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlarımızın yollarda çok beklememesi için tedbirler alındı, yolların açılmasıyla ilgili anlık müdahalelerde bulunduk. Diğer kurum ve kuruluşlarla, ortak çalışmalarla da bu yoğunluğun en aşağı noktaya düşürülmesiyle ilgili çalışmalarımız bayram tatili boyunca devam edecek. Bayramın bitmesiyle önce özel sektör çalışanlarının dönüşleri başladı. Gidişlerde, geliş kadar yoğunluk olmayacak. Çünkü gidişler biraz daha parçalı olacak. Gelişler bir anda cuma ve cumartesi günü gerçekleşti. Esas yoğunluğun cumartesi ve pazar günleri oluşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.