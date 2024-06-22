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        Antalya'ya bayramda 4 milyon ziyaretçi geldi

        KURBAN Bayramı'nda Antalya'ya 1 milyon 20 bin araç ve 7 bin 168 yolcu otobüsü giriş yaparken, Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği de 4 bin 300'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:45
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        Antalya'ya bayramda 4 milyon ziyaretçi geldi
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        KURBAN Bayramı’nda Antalya'ya 1 milyon 20 bin araç ve 7 bin 168 yolcu otobüsü giriş yaparken, Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği de 4 bin 300'e ulaştı. Kente kara yolu ve hava yoluyla 4 milyona yakın ziyaretçinin geldiği açıklandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Nurettin Şengül, Kurban Bayramı’nda Antalya'da yaşanan yoğun trafiğe ilişkin verileri DHA'ya açıkladı. Bayramın bu yıl okulların kapanışına denk gelmesinin ve dokuz gün tatil ilan edilmesinin ayrıca yoğunluk yarattığını belirten Nurettin Şengül, “Okulların kapanması ve çocukların da tatile girmesiyle Türkiye genelinden çok büyük akın oldu. Akın akın geldiler, yollarda da görüyorsunuz. Antalya'nın tüm araç giriş noktalarında araç hareketliliği 1 milyonu aştı. 1 milyon 20 bin civarında araç Antalya'mıza giriş yaptı. Aşağı yukarı ortalama 3 kişi hesaplarsak, bu araçlar 3 milyona yakın nüfus getirdi" dedi.

        7 BİN 168 OTOBÜS, 4 BİN 300 UÇAK

        Antalya'daki otobüs terminallerinde 7 bin 168 otobüs hareketliliği yaşandığını söyleyen Şengül, “Bunların aşağı yukarı yarısı şehirler arası otobüstü. Terminallerimizde yaklaşık 100 bine yakın nüfus hareketi oldu. Antalya Havalimanımızda arife günü ve bayram boyunca 4 bin 300'e yakın uçak trafiği meydana geldi. Uçakla gelen yolcularımızı da 140 bine yakın araç giriş-çıkış yaparak havalimanımızdan aldı, konaklayacakları, misafir oldukları yerlere götürdü. Arife gününden itibaren kente 4 milyona yakın insan geldi" diye konuştu.

        CUMARTESİ- PAZAR TRAFİK YOĞUNLUĞU

        Tatilin son günleriyle aynı trafiğin gidiş yönünde başladığını aktaran Şengül, “Akıllı kavşak sistemlerimizin olduğu 125 kavşakta personelimiz bayram boyunca süreci takip etti. Bu yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlarımızın yollarda çok beklememesi için tedbirler alındı, yolların açılmasıyla ilgili anlık müdahalelerde bulunduk. Diğer kurum ve kuruluşlarla, ortak çalışmalarla da bu yoğunluğun en aşağı noktaya düşürülmesiyle ilgili çalışmalarımız bayram tatili boyunca devam edecek. Bayramın bitmesiyle önce özel sektör çalışanlarının dönüşleri başladı. Gidişlerde, geliş kadar yoğunluk olmayacak. Çünkü gidişler biraz daha parçalı olacak. Gelişler bir anda cuma ve cumartesi günü gerçekleşti. Esas yoğunluğun cumartesi ve pazar günleri oluşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        'DÖNÜŞ YOLUNDA SABIRLI OLUN'

        Bayram tatili için dönüşe geçen ve çoğunluğu hafta sonu yola çıkacaklara seslenen Nurettin Şengül, temkinli olunması ve kurallara uyulması çağrısında bulundu. Bayram trafiğinin yoğunluğuna bağlı risklerin de arttığını belirten Şengül, “Dönüşe geçen vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla kaybımız oldu. Dönüş yolunda sabırlı davranmalarını istiyoruz çünkü bütün yollar yoğun. Bu yoğunluk içinde daha sabırlı olmalarını, daha çok mola vermelerini ve sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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