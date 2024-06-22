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        Antalya'da 2 turist boğuldu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Almanya uyruklu Helmut Alfred Hopfner (74) ile Slovenya uyruklu Maria Bundzelova (75) farklı yerlerde girdikleri denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:05
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        Antalya'da 2 turist boğuldu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Almanya uyruklu Helmut Alfred Hopfner (74) ile Slovenya uyruklu Maria Bundzelova (75) farklı yerlerde girdikleri denizde boğuldu.

        Evrenseki Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında serinlemek için denize giren Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner bir süre sonra çırpınmaya başladı. Tatilcilerin sahile çıkardığı Hopfner'e ilk müdahaleyi otelin sağlık ekibi yaptı. İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekibi Hopfner'i ilçedeki özel hastaneye götürdü. Hopfner, hastanede hayatını kaybetti.

        Aynı saatlerde Slovenya uyruklu Maria Bundzelova tatil yaptığı Çolaklı Mahallesi'nde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Bundzelova, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Bundzelova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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