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        Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

        ANTALYA'da Şahin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:55
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        Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu
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        ANTALYA'da Şahin B. (40), köpeğini gezdirmek için evden çıkıp akşam döndüğünde, arkadaşı Samet İçlek'i (36) kanepenin üzerinde yarı çıplak ölü buldu. 

        Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak’taki 7 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şahin B., sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmek için evden çıkarken, arkadaşı Samet İçlek'i evde bıraktı. Eve gelen Şahin B., arkadaşı Samet İçlek'in kanepede yarı çıplak hareketsiz yattığını görünce paniğe kapılıp, kapıyı kilitleyerek evden çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede Samet İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İçlek'in öldüğünü haber alarak, olay yerine gelen ve isimleri öğrenilemeyen babası ile dayısı gözyaşına boğuldu. 

        Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Samet İçlek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İçlek'in yemeğinin ise sehpanın üzerinde olduğu belirtildi. 

        Şahin B. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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