Tartıştığı eski eşinin boğazını kesip, başında bekledi

ANTALYA'da Abdülkadir Kocaoğlu (48), tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını kesip öldürdü. Abdülkadir Kocaoğlu, polis gelene kadar eski eşinin cesedinin başında bekledi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski eşi Ayten Çağıran ile 07 BBG 824 plakalı motosikletin üzerinde seyir halinde olan Abdülkadir Kocaoğlu arasında tartışma çıktı. Motosikletini yolun kenarına çeken Kocaoğlu, Çağıran'ı motosikletten indirip, boğazından bıçaklayarak, başında bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kocaoğlu'nu yakalarken, sağlık ekibi Çağıran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ve savcılığın çalışmalarının ardından Çağıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdülkadir Kocaoğlu ise polis merkezine götürüldü. Çağıran'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.