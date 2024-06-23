Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (2)

Antalya'da eski eşi Abdülkadir Kocaoğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayten Çağıran'ın cenazesi, ağabeyi Ayhan Çağıran ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim aldı. Ayten Çağıran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi.

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