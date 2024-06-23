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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (2)

        CENAZESİNİAĞABEYİ ALDIAntalya'da eski eşi Abdülkadir Kocaoğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayten Çağıran'ın cenazesi, ağabeyi Ayhan Çağıran ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:00
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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (2)
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        CENAZESİNİAĞABEYİ ALDI

        Antalya'da eski eşi Abdülkadir Kocaoğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayten Çağıran'ın cenazesi, ağabeyi Ayhan Çağıran ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim aldı. Ayten Çağıran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi.

        Diğer yandan Abdülkadir Kocaoğlu'nun ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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