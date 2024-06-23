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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (3)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:50
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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (3)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Şube ekipleri tarafından ifadesi alınan Kocaoğlu, adliyeye getirildi. Abdülkadir Kocaoğlu adliye girişinde gazetecilerin 'Neden yaptınız', 'Pişman mısınız' sorularını yanıtsız bıraktı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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