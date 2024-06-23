Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (3)

Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Şube ekipleri tarafından ifadesi alınan Kocaoğlu, adliyeye getirildi. Abdülkadir Kocaoğlu adliye girişinde gazetecilerin 'Neden yaptınız', 'Pişman mısınız' sorularını yanıtsız bıraktı.

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