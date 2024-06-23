Antalya Havalimanı'nda yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı (2)

DHMİGENEL MÜDÜRÜ: EMEĞİ GEÇEN MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Keskin ise rekoru X'teki hesabından, "Antalya Havalimanı'mızda rekor kırmaya devam ediyoruz. 22 Haziran 2024 Cumartesi günü dış hatlarda 1031, iç hatlarda 144 olmak üzere toplamda 1175 uçak trafiği ile bu yılın rekoru kırıldı. Aynı gün dış hatlarda 178.961, iç hatlarda 20.790 olmak üzere toplam 199.751 yolcuya hizmet verilerek bu yılın en yüksek sayısına ulaşıldı. Yolcu ve uçak trafiklerinin her geçen gün arttığı havalimanlarımızda uluslararası standartların üzerinde 7/24 hizmet vererek bu rekorların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" paylaşımıyla duyurdu.