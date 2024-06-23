Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili doldu
ANTALYA'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili ve seyir terası doldu.
ANTALYA'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili ve seyir terası doldu. Sahile gelenler deniz ve güneşin, seyir terasına çıkanlar ise eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'da, 9 günlük tatilin son günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sabah erken saatlerden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50'yi geçti. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde kimileri falez seyir terasında manzara karşısında fotoğraf çektirdi, kimileri de sahil banındaki yeşilliklerde piknik yaptı. Denizin tadını yine en çok çocuklar çıkardı.
KAYALIKLARDA AYNI MANZARA
Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar bu sene de devam etti. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkan gençler tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.
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