Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (4)
TUTUKLANDIAntalya'daeski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'daeski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülkadir Kocaoğlu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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