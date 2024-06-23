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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (4)

        TUTUKLANDIAntalya'daeski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:41
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        Eski eşini 3 gün takip edip, barışma teklifini reddedince öldürmüş (4)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'daeski eşi Ayten Çağıran'ı bıçakla öldüren Abdülkadir Kocaoğlu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülkadir Kocaoğlu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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