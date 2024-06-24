Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı geçen yılı aştı; 30 yılın rekoru bekleniyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası yuva sayısı 106 ile geçen yılın rakamlarını geçti. 1994 yılından bu yana koruma ve izleme çalışmalarının yapıldığı sahilde 2018'de 152 yuvayla rekor kırılırken, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu sezon yeni bir rekor beklediklerini söyledi. 152 yuvanın üzerine çıkılırsa bu, son 30 yılın rekoru olacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda bu yıl ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla birlikte 106 yuva oluştu. Bu sayıyla, 2023 yılındaki 105 yuva sayısı geçilen Çıralı plajında, yuvalama sezonu boyunca saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak ve gürültü yapmak yasak. 1994 yılında koruma ve izleme çalışmalarının başladığı Çıralı'da Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi görevlileri ve gönüllüler tarafından 2018'de tespit edilen 152 yuvayla rekor kırıldı. Çıralı'da bu sezon yuva sayısında son 30 yılın rekorunun kırılması bekleniyor.

'İNSANLARIMIZ ARTIK DAHA DUYARLI' Çıralı plajında 27 yıldır her sezon caretta caretta yuvalarını ve yavrularını takip eden gönüllü Mustafa Ilgaz, "Sahilimiz 3,2 kilometre. Gönüllüler ve veteriner hekimimizle beraber her sabah bu sahili kontrol altındayız. Yuvaları tespit etmekteyiz. Bugün 106 numaralı yuvamızı tespit ettik. 10 civarında caretta carettanın giriş ve çıkış izleri olmasına rağmen bir tane yuvamız oldu bugün. Çalışmalarımız devam ediyor plajın sonuna kadar gideceğiz. Akşam çıkıyoruz saat 01.00- 02.00 gibi ve sabah yine 05.00'te ayaktayız, yuvaların tespiti için ayak izlerini takip edip, yuvaları tespit edip, kafesleri koyup, kayıt altına alıyoruz. Akşam bu sahile inilmemesi, onların rahatsız edilmemesi çok güzel olur. Bu konuda bazen zorluklar yaşıyoruz ama insanlarımız artık bu işe biraz daha duyarlı oldukları için seviniyoruz. İnşallah daha iyi olur. Bu sene rekor beklentimiz var. 2018 yılında 152 yuvamız olmuştu, bu rakamı bu sene geçmeyi bekliyoruz. İnşallah o rekoru bu yıl kırmayı düşünüyoruz" dedi.

'KAFESLEME YAPIYOR VE KAYIT ALTINA ALIYORUZ' Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğümüz adına Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi olarak sahada deniz kaplumbağası koruma, izleme çalışmasını yürütmekteyiz. Akşam saat 21.00'den sonra insanları sahilden boşaltarak sabah saat 05.30'a kadar deniz kenarına sahile gelmelerini engelliyoruz. Daha sonra çıkan anne kaplumbağalarının izlerini takip ederek, sabah erken saatlerde bir grup arkadaşımız saat 05.30'da sahile geliyor ve deniz kaplumbağalarının izlerini takip ederek yuvalarını buluyor. Burada ölçümleri var, onları yapıyorlar. Kafesleme yapıyor ve kayıt altına alıyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.