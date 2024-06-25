Damacana su fiyatı artınca membada sıra oluştu

ANTALYA'da içme suyu masrafını azaltmak isteyenler, 'Dağdan, ormandan memba suyu' düşüncesiyle kaynaklardan su doldurup evine götürmeye başladı. Araçlarıyla kaynağa gelip bakteri uyarısına aldırmadan su dolduranlar uzun sıra oluşturdu. Tabeladaki, kaynakta koliform bakterisi tespit edildiği için içme suyu olarak tüketilmesinin uygun olmadığı yazılı alanın beyaza boyanıp, görülmesinin engellendiği göze çarptı.

Damacana su fiyatının 1 yılda yüzde 100 artması mutfak masrafında içme suyu giderini azaltmak isteyenleri sağlığa zararlı kaynaklardan su ihtiyacını karşılamaya yöneltti. 'Memba', 'Dağdan, ormandan doğal kaynak suyu' düşüncesiyle yol kenarlarındaki çeşmelerden akan suya ilgi çoğaldı. Genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda, yaylalara ulaşımı sağlayan yolların kenarındaki çeşmelerden içme suyu ihtiyacını karşılayanların sayısı arttı.

Antalya'da kent merkezine yakın çeşmelerde damacana, 5 litrelik plastik şişe veya büyük kovalara su doldurmak için sıraya girenler uzun kuyruk oluşturdu. Yakın bölgede oturanlar günlük ihtiyacı kadar su alırken, bazıları aracıyla, bisikletiyle çeşmeye gelip kova ve şişeleri doldurduktan sonra suyu evine götürdü. Bazılarının da suda sebze ve meyve yıkadığı görüldü.

TABELA BOYANDI, UYARI KAPATILDI

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki kaynaktan su dolduranlar ise belediye tarafından asılan uyarı tabelasına aldırış etmedi. Konyaaltı Belediyesi tarafından su doldurulan alanın girişine yaklaşık 4 yıl önce asılan tabelada, 'Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir' ifadesi yer alıyor. Tabelada koliform bakterinin 100 mililitrede 72 kob (koloni oluşturan birim) yer aldığı belirtildi. Tabeladaki 'tüketilmesi' yazısı ile bakteri parametresini belirten yazının sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen 'uygun değildir' ibaresinin de zemin rengi olan beyaza boyandığı dikkati çekti.