Deniz ürünleri mezarlığı, sözde müze boşaltıldı

ANTALYA Körfezi'nde çoğu canlı yakalanıp, kimyasal suyla cam fanuslar içine konulan ve tamamı deforme olmuş, deniz ürünleri mezarlığını andıran Dr. Elif Özgür'ün 500 deniz canlısından oluşan kişisel sergisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaleiçi'ndeki 'müze' adı altındaki binadan mahkeme kararıyla boşaltıldı.

Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, Kaleiçi Yat Limanı'nda Dr. Elif Özgür'ün doktora tezi kapsamında 2014'te 'Deniz Biyoloji Müzesi' adıyla kurulan ve Özgür'ün de belediyeye memur olarak alınıp, müzenin de yöneticisi olduğu 500'e yakın ölü deniz canlısı sergisi, mahkemeye kararıyla son buldu. Ziyaretçi çocukların korkularını ziyaretçi defterine yansıttığı deniz canlılarının ölüleri, cam kavanozlarda özel kimyasal su içerisinde yaklaşık 10 yıldır sergileniyordu. 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca müze niteliği taşımadığı ve Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik'e uygun olmadığı gerekçesiyle 'müze' ibaresi kaldırılmıştı.

DEFORME OLMUŞ KOLEKSİYONUN KALDIRILMASI İSTENDİ 'Deniz Bilimleri Eğitim Araştırma Merkezi' olarak faaliyete devam eden alandaki deforme olmuş yaklaşık 500 balık ve deniz canlısının yer aldığı koleksiyonun kaldırılması istenen Elif Özgür ile Büyükşehir Belediyesi yönetiminde uzun süredir devam eden anlaşmazlık, mahkeme kararıyla sonuçlandı. Özgür'e kişisel koleksiyonunu 3 gün içinde boşaltması için 1 Nisan 2024 tarihinde belediye yönetiminin gönderdiği tebligata karşın, Özgür mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. MAHKEME KARARIYLA BOŞALTILDI

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Özgür'ün kendi kişisel deniz canlıları koleksiyonu için 2014'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müze adı altında sergi salonu açtırıp, kendisinin de müzede yönetici memur olarak işe alındığını açıkladığı olayla ilgili Antalya 5'inci İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Mahkeme kararı üzerine Özgür, bina içerisindeki kişisel koleksiyonunu boşalttı. Sergide Akdeniz foku, orfoz, yeşil deniz kaplumbağası ve köpek balığı gibi nesli tehlike altındaki türler de sergileniyordu.

'BU ŞEKİLDE SERGİLEMEK ÇOK YANLIŞ' Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli Dr. Erol Kesici, DHA'nın 'Müze değil, deniz ürünleri mezarlığı' başlıklı haberinde, "Korkunç bir manzara, işgüzarlık. Bu balıklar denizde var, bu çağda deniz akvaryumu yapmak zor değil, bu manzaralar balığı ve deniz canlılarını sevdirmek değil, nefret ettirmektir. Bu şekilde çocuklara gösterilmesi de çok üzücü. Bu canlılar akvaryumlar yapılmak suretiyle çocuklara izletilebilir ve zaten Antalya'da akvaryum da var. Bu şekilde demonstrasyon etmek çok yanlış. Üniversite araştırma laboratuvarında otopsi, analiz yaparsın, üniversite öğrencilerine yönelik bu çalışmalarda bu örnekler uygulanır. Ama halka açık bu şekilde sergilemek çok yanlış" eleştirisinde bulunmuştu.