Milli takımın ayak bastığı çimler Türk akademisyenin kontrolünde

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarına hazırlandığı antrenman sahaları, Türkiye'den giden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çim Saha Deneticisi Dr. Tuğrul Hocaoğlu tarafından denetleniyor. Hava şartlarının işlerini zorlaştırdığını belirten Dr. Hocaoğlu, “Ciddi antrenman yükü var. 15 günde 12 antrenman yapıldı" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 turnuvası boyunca ana kamp bölgesi olarak kullandığı Hannover'de bulunan Barsinghausen antrenman sahalarının idmana hazırlanması, günlük bakım pratiklerinin yürütülmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğretim üyesi ve aynı zamanda TFF Çim Saha Deneticisi Dr. Tuğrul Hocaoğlu tarafından yakından izleniyor. Hannover'de bulunan antrenman sahalarının çim yüzeyi ve hazırlıkları, Tuğrul Hocaoğlu yönetiminde gerçekleştiriliyor. ISUBÜ Yalvaç MYO Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Hocaoğlu, Almanya tarafından Head Groundsman ve 4 personelle her gün en az bir antrenman, bazı günler 2 antrenman yapılan sahalardaki hazırlıkları, bitki besleme ve makineli bakım programlarını yönetiyor.

Aşırı yağış alan bölgede bulunan kısıtlı zamanlarda bakımı yapılan ve her antrenmanın en az 1,5 saat sürdüğü 1 antrenman sahası, 1 kaleci antrenman sahası, halka açık 3 bin Türk taraftarının izleyebildiği antrenman sahası olmak üzere 3 sahanın hazırlıkları ve bakımı yapılıyor. Ayrıca her antrenman sonrası teknik ekibin saha ile ilgili sertlik, yüzey nemi gibi özel isteklerini de karşılamak için çalışmalar yürütülüyor.

15 GÜNDE 12 ANTRENMAN

Takımla operasyon ekibi arasında köprü görevi gördüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Hocaoğlu da milli takımın ayak bastığı tüm sahaların sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve zorlu ama bir o kadar da gurur verici bir görev yaptığını söyledi. Sahalarda ciddi antrenman yükünün olduğunu kaydeden Hocaoğlu, “Sahanın uzun süre kullanılması gerekiyor. Ciddi antrenman yükü var. Antrenmanların düzenli ve sağlıklı yapılabilmesi için titiz çalışıyoruz. Önümüzdeki turlardan çok ümitliyiz. Kontrolsüz bir yağış vardı. Çok kısıtladı bizim çalışmamızı. Saha hem antrenmanda yıpranmasın hem de oyuncu sağlığını tehdit etmesin, diye birçok detay var. Sahayı sıklıkla havalandırdık, su kolay drene olsun, diye bu işlemi 10 günde 6 defa yaptık. Normalde havalandırma haftada 15 günde bir defa yapılırdı. Aşırı nem ve yağış işimizi zorlaştırdı" dedi.