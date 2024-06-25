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        Sauna odasında çıkan yangında, villa zarar gördü

        ANTALYA'da tripleks villanın sauna odasında çıkan yangında, villanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:45
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        Sauna odasında çıkan yangında, villa zarar gördü
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        ANTALYA'da tripleks villanın sauna odasında çıkan yangında, villanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek isteyen fakat başarılı olamayınca dışarıya kaçan ev sahibi Peren Keşçi, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

        Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1465 ve 1476 sokakların kesişiminde yer alan Boğaçay Villaları'nda meydana geldi. Tripleks olan villanın sauna odasında başlayan yangını gören ev sahibi Peren Keşçi, hemen müdahale etmek istedi. Yangını söndürmekte başarılı olamayan Keşçi, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, ev sahibi Keşçi'nin yakınları da olay yerine geldi. Keşçi ve yakınları, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın, söndürüldü. Villanın çatı katında yer alan sauna odasında başlayan yangının, elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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