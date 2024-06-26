Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Denize düşürülen eşyaları çıkardılar

        ANTALYA'da falezler bölgesinde yapılan sub board (kürek sörfü) turlarına katılanların denize düşürdüğü eşyalar, cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül ve Ozan Kuşçu tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denize düşürülen eşyaları çıkardılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da falezler bölgesinde yapılan sub board (kürek sörfü) turlarına katılanların denize düşürdüğü eşyalar, cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül ve Ozan Kuşçu tarafından çıkarıldı. Gül, "Eşyalarını denize düşüren insanlardan bulmamız için inanılmaz talep geliyor. Gidip tarif ettikleri yerlerde bulmaya çalışıyoruz. Daha çok şapka, gözlük, takı ve cep telefonlarını düşürüyorlar" dedi.

        Turizm kenti Antalya'da son zamanlarda sub boardlarla yapılan turların sayısı arttı. Konyaaltı Sahili'nden açılan ve falezlere paralel düzenlenen turlara her gün yüzlerce kişi katılıyor. Tura katılan bazı kişiler ise eşyalarını denize düşürüyor. Özellikle değerli eşyalarını denize düşürenler, cankurtaranlardan yardım istiyor. Cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül ile sporcu Ozan Kuşçu, bunun üzerine insanlara yardımcı olmak için bölgede dalış yapmaya karar verdi. Geçen günlerde bölgede yaklaşık 3 saat süren dalış yapan ikili, denizin dibinden cep telefonu, kamera, güneş gözlükleri, araba anahtarı gibi tura çıkan kişilerin düşürdüğü onlarca eşyayı su yüzüne çıkarttı. Ürünleri sahiplerine teslim etmek isteyen Ozan Kuşçu, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

        'ÇOĞUNLUKLA BULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİYORUZ'

        Kendilerine gün içerisinde konuyla ilgili çok fazla talep geldiğini söyleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yetkili cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül, "Eşyalarını denize düşüren insanlardan bulmamız için inanılmaz talep geliyor. Gidip tarif ettikleri yerlerde bulmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da bulup, sahibine teslim ediyoruz. Daha çok şapka, gözlük, takı ve cep telefonlarını düşürüyorlar. Çok fazla cep telefonu düşüren oluyor. Maliyetleri yüksek olduğu için insanlar en çok bunları düşürdükleri yerden alınmasını istiyor" dedi.

        'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'

        Etkinliği bir proje halinde sürekli hale getirmek istediklerini söyleyen Ozan Kuşçu ise "Falezler bölgesinde son zamanlarda çok popüler olan sub boardlar var. Her gün yüzlerce insan bu etkinliklere katılıyor. Alan kısıtlı olduğu için insanlar genelde eşyalarını denize düşürebiliyor. Biz de sosyal sorumluluk projesi olarak dalış gerçekleştirdik. Denizin dibinden çıkardığımız eşyaları da sahipleriyle buluşturmak istedik. Falezler bölgesinde yaklaşık 3 saat süren dalışta gözlük, kamera, cep telefonu, takı gibi birçok şey bulduk. Bulduklarımızı da sosyal medyada paylaştık, sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!

        Benzer Haberler

        Yapay zekayla kuş tedavisi
        Yapay zekayla kuş tedavisi
        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyar...
        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyar...
        Yasa dışı üretilen 77 papağana el konuldu
        Yasa dışı üretilen 77 papağana el konuldu
        Alanya'da drift yapan sürücüye 78 bin lira ceza uygulandı
        Alanya'da drift yapan sürücüye 78 bin lira ceza uygulandı
        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi
        Antalya'da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi