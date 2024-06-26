Denize düşürülen eşyaları çıkardılar

ANTALYA'da falezler bölgesinde yapılan sub board (kürek sörfü) turlarına katılanların denize düşürdüğü eşyalar, cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül ve Ozan Kuşçu tarafından çıkarıldı. Gül, "Eşyalarını denize düşüren insanlardan bulmamız için inanılmaz talep geliyor. Gidip tarif ettikleri yerlerde bulmaya çalışıyoruz. Daha çok şapka, gözlük, takı ve cep telefonlarını düşürüyorlar" dedi.

Turizm kenti Antalya'da son zamanlarda sub boardlarla yapılan turların sayısı arttı. Konyaaltı Sahili'nden açılan ve falezlere paralel düzenlenen turlara her gün yüzlerce kişi katılıyor. Tura katılan bazı kişiler ise eşyalarını denize düşürüyor. Özellikle değerli eşyalarını denize düşürenler, cankurtaranlardan yardım istiyor. Cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül ile sporcu Ozan Kuşçu, bunun üzerine insanlara yardımcı olmak için bölgede dalış yapmaya karar verdi. Geçen günlerde bölgede yaklaşık 3 saat süren dalış yapan ikili, denizin dibinden cep telefonu, kamera, güneş gözlükleri, araba anahtarı gibi tura çıkan kişilerin düşürdüğü onlarca eşyayı su yüzüne çıkarttı. Ürünleri sahiplerine teslim etmek isteyen Ozan Kuşçu, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

'ÇOĞUNLUKLA BULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİYORUZ' Kendilerine gün içerisinde konuyla ilgili çok fazla talep geldiğini söyleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yetkili cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül, "Eşyalarını denize düşüren insanlardan bulmamız için inanılmaz talep geliyor. Gidip tarif ettikleri yerlerde bulmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da bulup, sahibine teslim ediyoruz. Daha çok şapka, gözlük, takı ve cep telefonlarını düşürüyorlar. Çok fazla cep telefonu düşüren oluyor. Maliyetleri yüksek olduğu için insanlar en çok bunları düşürdükleri yerden alınmasını istiyor" dedi.