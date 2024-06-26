Alkollü sürücünün yaptığı kazada yanındaki arkadaşı öldü

ANTALYA'da park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpan otomobildeki Hüseyin Gözmen hayatını kaybetti, arkadaşı sürücü Veysi Eroğlu ise yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Eroğlu 1,91 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Veysi Eroğlu’nun kontrolünü yitirdiği 48 E 5362 plakalı otomobil, önce kaldırıma sonra park halindeki otomobillere ve elektrik direğine çarptı. Otomobilin aşırı hızlı olduğu öne sürülürken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki Hüseyin Gözmen'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan Veysi Eroğlu'nun ise 1,91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hüseyin Gözmen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hastaneye sevk edilen sürücü Eroğlu’nun ise taburcu edildikten sonra polis merkezine alınacağı belirtildi.