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        Eşini uykusunda öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi

        ANTALYA'da eşi Antika Ayer'i (52) uykusunda bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer (51) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:15
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        Eşini uykusunda öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi
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        ANTALYA'da eşi Antika Ayer'i (52) uykusunda bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer (51) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştığı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açan Antika Ayer, olaydan 1 hafta önce eşi Vezir Ayer ile barıştı. 12 Mart'TA saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi. Ekipler, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı. Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GECE UYUDUĞU ESNADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 müşterek çocuğu olduğu belirtilen iddianamede Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir Ayer tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, Vezir Ayer'in ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü söylediğine dikkat çekildi. Adli tıp raporları ve ifadelere yer verilen iddianamede Vezir Ayer hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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