Eşini uykusunda öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi

ANTALYA'da eşi Antika Ayer'i (52) uykusunda bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer (51) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştığı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açan Antika Ayer, olaydan 1 hafta önce eşi Vezir Ayer ile barıştı. 12 Mart'TA saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi. Ekipler, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı. Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.