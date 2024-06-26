Belediye başkanının otomobille çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Surul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Doğan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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