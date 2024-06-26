Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Belediye başkanının otomobille çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Gaziantep'in Nizip İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı otomobil, Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye başkanının otomobille çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Gaziantep'in Nizip İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı otomobil, Danimarka uyruklu Rami Ali Surul’a çarptı. Surul, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Surul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Doğan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da kaçak sigara operasyonu
        Antalya'da kaçak sigara operasyonu
        Alanya'daki asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı
        Alanya'daki asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı
        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden 199 öğrenci mezun oldu
        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden 199 öğrenci mezun oldu
        Alanya'da Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı ya...
        Alanya'da Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı ya...
        Antalya Ticaret Borsası haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Antalya Ticaret Borsası haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi