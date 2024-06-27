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        Minibüstekilere bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı

        ANTALYA'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip, kapıyı ve camı yumrukladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:00
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        Minibüstekilere bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı
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        ANTALYA'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip, kapıyı ve camı yumrukladı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından ini, şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti. Bu kişi, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı. Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

        O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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