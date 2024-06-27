Hafta sonu 60 ton çöp toplanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesi' kapsamında Konyaaltı Sahili'nde ve deniz dibinde temizlik yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Konyaaltı Sahili'nde hafta içi günde 30 ton, hafta sonu da 60 ton çöp topluyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu da tek kullanımlık plastik ürünler" dedi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında ilki düzenlenen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesi'nin ikinci ayağı, Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde başladı. Plastik atıklar konusunda farkındalık yaratma ve plastik kirliliğini azaltmak amacıyla düzenlenen proje, 27-30 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca farklı etkinliklerle sürecek. Projede bu yıl tek kullanımlık plastiklere odaklanıldı. Projenin ilk günü gönüllüler sahildeki, dalgıçlar ise deniz dibindeki atıkları topladı. Toplanan atıklar kurulan standlarda sergileniyor.

'PLASTİKLER OLMADAN ÇOK RAHAT YAŞAYABİLİRİZ' Projenin 4 gün boyunca süreceğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Proje; buradaki plaj kullanıcılarıyla, tek kullanımlık plastikler ilgili mücadele konusunda, farkındalık konusunda çalışmaların yürütüleceği bir alan olacak. Dünyanın en büyük problemlerinden biri, tek kullanımlık plastikler. Plastikleri elbette ki hayatımızdan atmamız tamamıyla mümkün değil. Tek kullanımlık plastikler olmadan çok rahat yaşayabiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorguladığımız zaman, ortaya çıkan manzarayı gördüğümüzde bunun mutlaka azaltılması veya tek kullanımlık plastiksiz bir yaşamın mümkün olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

120 KİŞİLİK TEMİZLİK EKİBİ Dünyanın birçok ülkesinde tek kullanımlıklarla ilgili yasaklamalar, düzenlemeler olduğunu ancak Türkiye'de böyle bir düzenleme olmadığını belirten Atasoy, "En azından bir bilinçlendirmeyle bunların önüne geçmeye çalışacağız. Konyaaltı Plajı'na her gün 100 bin civarında misafir gelir. 120 kişilik temizleme ekibimiz sürekli çalışır. Hafta içi günde 30 ton, hafta sonu da 60 ton çöp topluyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu da tek kullanımlık plastik ürünler. Deniz çöplerinin de yüzde 80'i hep tek kullanımlık plastikler. Bunun sürdürülebilir olmadığını, sadece belediyelerin çöp toplamayla bunu başına baş edemeyeceğini biliyoruz" diye konuştu.