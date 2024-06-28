Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da baba- oğul, çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirip, 2 kişi de yaralanırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:43 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da baba- oğul, çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirip, 2 kişi de yaralanırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!

        Benzer Haberler

        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alanya'da sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira ceza uygulan...
        Alanya'da sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira ceza uygulan...
        Antalya'da yaz spor okulları başlıyor
        Antalya'da yaz spor okulları başlıyor
        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi
        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi
        Dokumapark'taki müzeleri 9 bin 152 kişi ziyaret etti
        Dokumapark'taki müzeleri 9 bin 152 kişi ziyaret etti