Mayısta sıcaklık düştü, yağışlar arttı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre mayıs ayında sıcaklık ortalaması normaline göre 0,2 derece düşerken, yağışlar ise normaline göre yüzde 33 arttı. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcaklık ve yağış raporları ve meteorolojik kuraklık haritalarına göre sıcaklığın normaline göre düştüğü, yağışların arttığı ve kuraklık haritasında da Türkiye'de son yılların en yeşil görüntüsü oluştu. Raporlara göre, mayıs ayında sıcaklık Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı. Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa ve Ceylanpınar çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen sıcaklıklar, 1991- 2020 normalleri mayıs ayları ortalama sıcaklığı 17,1 derece iken, bu mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 dereceyle normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti. Bu mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük sıcaklık eksi 2,9 dereceyle Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi. YAĞIŞLAR YÜZDE 33 ARTTI 2024 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış raporuna göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışı normalinin ve geçen yıl mayıs ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayı yağışı 70,3 mm, mayıs ayı normali (1991-2020) 52,7 mm, geçen yıl mayıs ayı yağışı 66,8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 ve geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 5 artış meydana geldi.