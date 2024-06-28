Orman yasakları sonrası 'mangal' duyarsızlığı

YANGIN riski nedeniyle ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, bazı duyarsız kişilerin ağaçların altında piknik yapıp, mangal kömürünü bıraktığı, şişe gibi çöpleri çevreye attığı görüldü.

Türkiye'nin 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanına sahip kenti Antalya'da havanın ısınmasıyla yangınların önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Yüz ölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşan Antalya'da yüzde 90'ı ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan yangınların önlenmesi amacıyla valilik tarafından 7 Haziran'da 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' konulu genelge yayımlandı. Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip Antalya'da Vali Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelgede, orman ve 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

TAŞLARLA MANGAL ALANI Yasağa rağmen Antalya'da ormanlar ve yakınındaki bölgelerde piknik yapıp mangal ateşi yakanların bıraktığı atıklar, yangın tehdidi oluşturuyor. Piknik yapanların yaktıkları ateşin közleriyle, çevreye attıkları cam-plastik şişeler ve kömür torbaları yangına davetiye çıkarırken, çevre kirliliği de oluşturdu. Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda onlarca mangal atığı dikkat çekti. KURU ÇAM PÜRÜ ÜZERİNDE CAM KIRIKLARI Yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında taşlarla mangal alanı oluşturup ateş yakanların, piknik bittikten sonra atıklarını bıraktığı görüldü. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgede, duyarsız kişilerin plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması dikkat çekti. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve cam kırıklarının bölgedeki çam pürü üzerine yayıldığı gözlendi.