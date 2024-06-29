Kruvaziyerle mayısta gelen turist, 4 aylık yolcu sayısından fazla

KURVAZİYERLE mayısta Türkiye'ye 195 bin 844 turistin gelmesiyle 5 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 330 bin 958'e yükseldi. 2015'in ardından en fazla kruvaziyerle turistin geldiği mayıs ayında, bu yıl 4 aylık yolcu sayısından yüzde 45 fazla turist Türkiye'yi gezdi.

Kruvaziyer turizminde ocak-mayıs döneminde Türkiye'de 14 limana 264 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerle 5 ayda 330 bin 958 turist Türkiye'yi gezdi. 5 ayda en fazla kruvaziyer ile yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası ocak-mayıs döneminde 133 kruvaziyerle 175 bin 48 turisti ağırladı. İstanbul'a 40 kruvaziyerle 58 bin 254, Bodrum'a 15 kruvaziyerle 14 bin 806 yolcu geldi.

KRUVAZİYER İLE YOLCU SAYISI Bu yıl ocak-mayıs döneminde diğer limanlara gelen kruvaziyer ile yolcu sayısı şöyle: "Alanya 4 kruvaziyerle 4 bin 115, Amasra 10 kruvaziyerle 8 bin 932, Antalya 7 kruvaziyerle 3 bin 586, Bozcaada 2 kruvaziyerle 1948, Çanakkale 7 kruvaziyerle 5 bin 673, Çeşme 2 kruvaziyerle 811, Dikili 3 kruvaziyerle 1248, İzmir 13 kruvaziyerle 22 bin 909, Marmaris 9 kruvaziyerle 16 bin 389, Samsun 10 kruvaziyerle 9 bin 91, Trabzon 9 kruvaziyerle 8 bin 148 yolcu." KRUVAZİYERDE 9 YIL SONRA İLK Kruvaziyer turizminde ocak-mayıs döneminde 2015'te gelen 390 bin 506 turist sayısının ardından 9 yıl sonra ilk yaşandı. Yıllara göre, limanlara uğrak yapan kruvaziyer ile yolcu sayısı şunlar: