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        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada, baba ve oğlu tutuklandı, anne serbest

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:00
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        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada, baba ve oğlu tutuklandı, anne serbest
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.P. ile oğlu H.P. tutuklanırken, anne ise serbest bırakıldı.

        Tosmur Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 19.00 sıralarında H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

        Polis olayla ilgili H.P. ve oğlunu gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.P.'nin eşi S.P. de gözaltına alındı. Çift ile oğulları, dün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Anne S.P., savcılık sorgusunun ardından bırakılırken baba ile oğlu ise Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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