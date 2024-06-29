1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada, baba ve oğlu tutuklandı, anne serbest

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.P. ile oğlu H.P. tutuklanırken, anne ise serbest bırakıldı.

Tosmur Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 19.00 sıralarında H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.